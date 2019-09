Akkoord over nieuwe werkregeling bij luchtverkeersleiders

Na maanden discussie en acties en dreigingen met acties, is er een akkoord over de nieuwe werkregeling bij Skeyes. Beter bekend als de luchtverkeersleiders van Zaventem, berucht als de mannen die het werk neerleggen wanneer de vakantie-uittocht begint. Vandaag is het protocol-akkoord over de nieuwe werkregeling goedgekeurd. Daarin staat dat de luchtverkeersleiders tweemaal per maand onverwacht kunnen worden opgeroepen, maar dan wel een premie van 1.500 euro krijgen.