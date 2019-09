Rechtszaak Bo Coolsaet geschorst na incident met advocate burgerlijke partij

In het proces tegen Bo Coolsaet (79) heeft het openbaar ministerie de vrijspraak gevraagd. De bekende uroloog staat terecht voor een verkrachtingszaak uit 2006. Volgens een 28-jarige vrouw zou hij haar met zijn instrumenten hebben verkracht en haar ook hebben aangerand door haar billen en borsten aan te raken. De burgerlijke partij had gevraagd om de behandeling uit te stellen, maar de rechtbank ging daar niet op in.