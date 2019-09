Defensie haalt 120 pantservoertuigen tijdelijk uit dienst: “Scheuren op chassis”

Het Belgische leger heeft beslist om 120 pantservoertuigen tijdelijk uit dienst te nemen. Tijdens inspecties zijn scheuren vastgesteld op het chassis van enkele voertuigen. “De veiligheid primeert en we wensen geen onnodige risico’s te nemen”, aldus de Algemene Directie Material Resources.

Concreet gaat het om Lynx-voertuigen van het type RPK en SPS, die bepantserd zijn en zijn uitgerust met extra bewapening. Van die voertuigen bevinden er 29 zich momenteel in buitenlandse operaties en oefeningen, en staan er 26 in voor de beveiliging van de binnenlandse luchtmachtbasissen. “Ook deze zijn buiten dienst gesteld en zullen zo snel mogelijk een inspectie krijgen”, stelt Defensie. De 320 niet-bepantserde voertuigen blijven wel in gebruik, klinkt het nog.

Bij enkele van het type voertuigen zijn scheuren op het chassis vastgesteld. Voor reparatie is een volledige demontage nodig, aldus Defensie. Het is niet geweten over hoeveel getroffen Lynx-voertuigen het exact gaat. Met een scanner wordt momenteel de rest van de vloot onderzocht.

In dienst sinds 2007

De Lynx is een zogeheten ‘Light Multirole Vehicle’ en is sinds 2007 in dienst. “Het voertuig is in eerste instantie bedoeld als verbindingsvoertuig voor gevechtsgroepen tijdens humanitaire en vredesondersteunende operaties”, legt Defensie nog uit. “Zowel de Land-, Lucht- als Medische Component gebruiken het. De huidige dreigingen, zoals terrorisme en de ongecontroleerde verspreiding van massavernietigingswapens, vereisen vooral lichte, mobiele en snel inzetbare troepen. Dit type lichte terreinvoertuig past in dat plaatje.”