Europese autoverkoop krijgt fikse klappen

De verkoop van nieuwe wagens in Europa is in augustus met 8,4 procent gedaald tegenover een jaar eerder. Dat blijkt woensdag uit cijfers van branchevereniging ACEA.

De verkoop viel terug tot 1,04 miljoen wagens. Er wordt wel vergeleken met augustus vorig jaar, wat een erg sterke maand was voor de autoverkoop. In aanloop naar nieuwe emissie-normen gingen veel modellen toen met grote kortingen de deur uit.

In juli was er wel een stijging van de verkoop, met 1,4 procent. Dat maakt dat tijdens de eerste acht maanden van het jaar de verkoop van nieuwe wagens in Europa 3,2 procent lager ligt dan een jaar eerder.

In België zakte de autoverkoop in augustus met 11,9 procent.