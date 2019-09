Scholen bouwen gaat sneller in samenwerking met privé

Scholen die via een privaat-publieke constructie worden gebouwd, zijn sneller klaar en kosten niet meer. Dat blijkt uit een evaluatie van het project ‘Scholen van Morgen’, waarover De Tijd woensdag bericht. Al blijft de wachtlijst voor schoolgebouwen in Vlaanderen nog even lang.

In Vlaanderen wachten 1.862 schoolbesturen op geld van de overheid om te bouwen of te renoveren. Samen vragen ze bijna 3 miljard euro. Daarnaast hebben ook de scholen van het gemeenschapsonderwijs naar schatting 3 miljard euro nodig.

De wachtlijst is zo lang omdat er jaren te weinig in schoolinfrastructuur geïnvesteerd is. Bovendien stijgt het aantal leerlingen jaar na jaar. In 2004 zette de Vlaamse regering een inhaalbeweging in via publiek-private samenwerking: ‘Scholen van Morgen’, in samenwerking met AG Real Estate en BNP Paribas Fortis. De afgelopen jaren werd zo 1,5 miljard euro geïnvesteerd, goed voor 182 projecten.

Critici vreesden dat deze manier van werken zou verzanden in procedureslagen en meer geld zou kosten. Maar dat blijkt niet uit de evaluatie die De Tijd kon inkijken. Hoewel de opstart van Scholen van Morgen moeizaam verliep -er was de financiële crisis in 2008- kenden de projecten weinig vertraging. Er zat gemiddeld 5,5 jaar tussen de ondertekening van het contract en de oplevering. De gemiddelde bouwtermijn was 18 maanden, dat is ongeveer 8 maanden sneller dan in de normale bouwprocedure. Ook de kostprijs is vergelijkbaar met de bouw van een school via de gewone weg. Bovendien is in het project Scholen van Morgen ook het onderhoud gedurende dertig jaar inbegrepen.