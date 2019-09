Wout Poels ruilt INEOS voor Bahrain Merida

Wout Poels rijdt de volgende twee seizoenen voor Bahrain Merida. De 31-jarige Nederlander verlaat Team INEOS.

In de Nederlandse krant De Telegraaf bevestigt de renner woensdag de overstap. Hij volgt dezelfde weg als Rod Ellingworth, de coach die hem eerder begeleidde bij Sky en al in april naar Bahrain Merida verhuisde. “Hij is ook de persoon die mij overtuigd heeft om voor deze ploeg te rijden”, zegt Poels. “Ik kijk naar deze nieuwe uitdaging uit, waar weer nieuwe mogelijkheden voor me liggen.”

Poels stapte eind 2014 van Quick.Step over naar Sky (ex-INEOS). In het shirt van het Engelse topteam zorgde hij mee voor Tourzeges van Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. Een zesde plaats in de Vuelta van 2017 (op 7 minuten van winnaar Froome) is zijn beste resultaat in een grote ronde. Zijn belangrijkste overwinning behaalde de Nederlander in 2016 toen hij Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef. Dit seizoen won hij een rit in de Dauphiné. Bij Bahrain Merida wordt Poels teamgenoot van Dylan Teuns. Kopman Vincenzo Nibali verlaat het team voor Trek-Segafredo. (belga)