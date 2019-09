Het Openluchtmuseum van Bokrijk blijft dit najaar uitzonderlijk langer open: de deuren sluiten pas na de herfstvakantie, wegens het succes van de expo ‘De wereld van Bruegel’. Tot nog toe kreeg het museum al 260.000 mensen over de vloer. Eén op de twee komt van buiten Limburg.

Ook volgend jaar kan je nog naar Bruegel in Bokrijk. “Wegens de vele positieve reacties van het publiek hebben we besloten om de tijdelijke expo ook in 2020 te behouden. Zo kunnen nog meer mensen ervan ...