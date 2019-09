Maaseik - Naar jaarlijkse traditie hebben de leerlingen van de eerstegraadsschool in Kinrooi zich weer van hun sportiefste kant getoond en meegedaan aan de Vlaamse veldloopweek.

Dit is een initiatief van de Stichting Vlaamse Schoolsport en Bloso in nauwe samenwerking met de sportdiensten en het gemeentebestuur. Er werd in verschillende leeftijdscategorieën gelopen en de winnaars kregen een podiumplaats en een medaille!