Brand vernielt opslagruimte van wijnhandel in Neerpelt

Pelt -

Een brand heeft dinsdagnamiddag heel wat schade aangericht bij Wijnhuis Feyen in de Molenstraat, in de Peltse deelgemeente Neerpelt. Het vuur ontstond op het terras en sloeg over naar de opslagruimte. “Daar stonden toch ruim zeshonderd wijnflessen opgeslagen. Ik weet niet wat daar nog bruikbaar van is”, zucht zaakvoerder Eddy Feyen.