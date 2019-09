Meisje in Duitse ‘The Voice’ slaat jury met verstomming met atypische act

De Duitse Stephanie Stuber miste deze week haar entree in de Duitse versie van ‘The Voice’ zeker niet. Tijdens de zogenaamde ‘blind auditions’ kwam ze niet met een typisch nummer aanzetten dat haar zangprestatie in de verf kan zetten. Neen, Stephanie ademde eens goed in en uit en begon aan een snoeihard metalnummer, inclusief grommende stem. De jury was helemaal verrast en wist duidelijk niet wat te denken. Maar als gedurende het nummer blijkt dat Stephanie ook écht kan zingen, heeft ze algauw iedereen mee. Gedurfd en geslaagd!