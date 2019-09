Maaseik - Naar aanleiding van de maand van de sportclub zijn de leerlingen en leerkrachten van BuSO Ter Engelen vandaag de dag al dansend begonnen in het tenue van hun sportclub.

Onder leiding van de gemotiveerde L.O.- leerkrachten zijn veel leerlingen en leerkrachten in het tenue van hun sportclub naar school gekomen. Omdat sporten belangrijk is voor iedereen, en in het bijzonder voor onze leerlingen willen we graag de aandacht vestigen op de sportclubs.

Want sporters beleven meer.