Barack Obama ontvangt Greta Thunberg: “Jij en ik vormen één team”

Voormalig Amerikaans president Barack Obama heeft Greta Thunberg, het internationale gezicht van de strijd tegen de klimaatopwarming, dinsdag ontvangen in Washington. Obama bestempelde de 16-jarige als “één van de grootste verdedigers van onze planeet”, en zei “Jij en ik vormen één team”.

“Ze is niet bang om te pleiten voor concrete actie, omdat ze zich ervan bewust is dat haar generatie het hardst zal worden getroffen door de klimaatverandering, “, zei de voormalige president. De Obama Foundation, de organisatie van de voormalige president, heeft een video van hun ontmoeting op sociale media geplaatst. “Niemand is te klein om indruk te maken en om de wereld te veranderen, dus doe alles wat je kunt”, zei de Zweedse activiste.

Thunberg brengt een bezoek aan de Verenigde Staten nadat ze de Atlantische Oceaan overstak aan boord van een zeilboot die geen CO2 uitstoot. Afgelopen vrijdag nam ze deel aan een klimaatdemonstratie voor het Witte Huis. Vrijdag staat een grote betoging gepland in New York, in aanloop naar de klimaattop die maandag van start gaat op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in die stad.