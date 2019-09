Vrouw (67) haalt revolver uit handtas en schiet ex in de nek na ruzie om geld

Een West-Vlaamse vrouw (67) riskeert twaalf jaar effectieve celstraf omdat ze haar ex-man “in ware maffiosistijl” had proberen te doden. Op een parking haalde ze plots een revolver uit haar handtas en schoot hem in de nek. “Jij maakte mijn leven kapot, nu ik het jouwe”, schreeuwde ze hem toe. Dat de man de executie overleefde, is volgens de aanklager een wonder.