Samana Hulst op bedevaart

Hulst

Tessenderlo - Op 3 september trokken een vijftigtal Samanaleden van Hulst naar het Mariapark in Lommel.

Dit jaar werd gekozen voor een Mariabeleving in het Mariapark. Dit prachtig en uniek bedevaartsoord is gelegen in een oude fabriekswijk te Lommel Werkplaatsen. Het bevat een Lourdesgrot, de St-Jozefskapel en een openlucht kruisweg in 1925 gebouwd door Kapucijnenpaters.

Na een hartelijke ontvangst en een welkomstwoord met een gebed en koffie met taart vond er een Mariahulde plaats in de kerk. Hierna genoot men van de schoonheid van het park. Door sommigen werd een kaarsje aangestoken aan de grot. Anderen bewonderden de beelden van de kruisweg. In "Een stukje hemel" werden onder muzikale begeleiding door Koen en Elly liedjes gebracht. De bekende liedjes werden door het publiek volop meegezongen. Tot slot werd iedereen aan tafel gevraagd voor een lekkere warme maaltijd.