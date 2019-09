Hamont-Achel - In de maand juli zijn in de politiezone HANO (Pelt en Hamont-Achel) 9.540 voertuigen een snelheidscamera gepasseerd. 1.345 bestuurders reden sneller dan toegelaten. De zwaarste overtreding werd op de Lozenweg in Hamont vastgesteld. Daar werd een bestuurder geflitst die net geen 100 km/uur reed in zone 50. Ook op de Breugelweg in Overpelt en de Zonhoekstraat in Neerpelt werden snelheden van net geen 95 en 98 km/uur gemeten.