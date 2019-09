Onthou de naam: Sarah Thomas is eerste die 4x (!!!) op rij het Kanaal overzwemt

Cijfers om van te duizelen: zo’n 130 kilometer zwemmen aan een stuk in 54 uur. De Amerikaanse langeafstandzwemmer Sarah Thomas (37) heeft dinsdag geschiedenis geschreven door vier keer na elkaar het Kanaal over te zwemmen. De vrouw overwon vorig jaar borstkanker en wilde “iets doen voor alle overlevers”. In 54 uur zwom ze vier keer tussen het Franse Cap Gris-Nez en Dover aan de Britse zuidkust. Toen ze dinsdag de laatste keer aan land “kroop” op het Shakespeare Beach in Dover, werd ze op een daverend applaus onthaald. “Geweldig, buitengewoon, bovenmenselijk”, aldus de reacties op de verbluffende, nooit eerder verwezenlijkte prestatie.