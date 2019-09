De STVV'ers werkten in Keiem bij Diksmuide verder aan het tweede luik van hun teambuilding. Om 16 uur werd de bus huiswaarts genomen, met als eindbalans: de integratie van de nieuwkomers is in twee dagen tijd fors versterkt.

Vandaag hernemen de Kanaries de veldtraining in Sint-Truiden, er wordt in de namiddag geoefend in de Sint-Jansstraat. Uitgezonderd Steven De Petter en Kenny Steppe, die vandaag onder het mes gaat ...