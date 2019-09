Buurtbar in WZC Prinsenhof

Stal

Beringen - Dinsdag was het gezelligheid troef in WZC Prinsenhof. De buurtbar was langsgekomen.

De BuurtBar is een sociaal initiatief van Oasis vzw met als doel buurten te versterken en vereenzaming van ouderen in Beringen tegen te gaan. Buurtbewoners samenbrengen en verbinden via de koffiebar.

Dinsdag hadden ze de buurtbar geïnstalleerd aan woonzorgcentrum Prinsenhof te Stal. Het Prinsenhof vindt het heel belangrijk dat er een postieve beeldvorming is omtrent woonzorgcentra. Ook willen ze een open wzc creëren waar iedereen welkom is, dus ook de buurtbewoners! Daarnaast willen ze al hun bewoners het gevoel blijven geven dat ze een betekenis hebben in de gemeenschap. En hier kan de buurtbar zeker een rol spelen.

Bewoners, buren, vrienden en familie hebben samen kunnen genieten van een zeer gezellige namiddag. Zeker voor herhaling vatbaar !