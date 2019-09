Is actrice Jennifer Lawrence stiekem al getrouwd?

‘The hunger games’-ster Jennifer Lawrence (29) verloofde zich in februari met galeriehouder Cooke Maroney (34), maar het heeft er alles van weg dat de twee ondertussen getrouwd zijn. Ze werden gespot toen ze in New York hun officiële papieren gingen ophalen.

Jennifer Lawrence kondigde in februari bij monde van haar woordvoerder aan dat ze ging trouwen met Cooke Maroney. Sindsdien hield de actrice al een verlovingsfeest en vierde ze haar vrijgezellenfeest met de hulp van niemand minder dan Adele. Maar het is meer dan waarschijnlijk dat het koppel ondertussen al in alle stilte officieel getrouwd is.

Page Six meldt namelijk dat de twee maandag gezien werden bij de burgerlijke stand in New York en wel met officiële huwelijksdocumenten in de hand. Bovendien zouden ze zijn vergezeld door hun vriend en fotograaf Mark Seliger. Hij was het die een maand geleden nog foto’s heeft genomen van JLaw als bruid en daarvan het resultaat deelde op Instagram. Toeval? Daar lijkt het in elk geval niet op.