Er staat woensdagochtend een defecte trein op de Noord-Zuidverbinding in Brussel. Dat zegt spoorwegnetbeheerder Infrabel. De panne zorgt er voor een vertraging van 5 tot 10 minuten.

De trein, die onderweg was van Luik-Saint-Lambert naar Brussel-Zuid, raakte in panne aan spoor vier in het station van Brussel-Centraal. Achter de trein stonden twee andere treinen geblokkeerd, maar die ...