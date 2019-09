Leon Deuss pakt wereldtitel op WK Cycling Masters in Tirol

Kinrooi - Gewezen Ophovenaar Leon Deuss, aangesloten bij Bollini cycling team uit Diepenbeek, heeft zich tot wereldkampioen gekroond.

Na een 3de plaats te hebben behaald in het Europees kampioenschap in Verona werd gestreden voor de wereldtitel in Sankt-Johann. Op 29/08 werd de wegrit gereden, bij de eerste klim vormde zich een kopgroep van 11 renners die ondanks talrijke ontsnappingspogingen standhield tot de meet. In de sprint voor de wereldtitel was Leon veruit de snelste en behaalde zo de gouden medaille en de trui van wereldkampioen in de reeks masters klasse 60-64.