Komiek Kevin Hart voor miljoenen aangeklaagd door model dat stiekem werd gefilmd voor sekstape

De Amerikaanse acteur en komiek Kevin Hart (40) beleeft woelige tijden. Slechts enkele dagen nadat hij ernstig gewond raakte tijdens een auto-ongeval, wordt hij aangeklaagd door model en zijn vroegere ‘sidekick’ Montia Sabbag. De vrouw eist 60 miljoen dollar van Hart voor beelden die in 2017 van de twee werden gemaakt tijdens een stomende vrijpartij. Hoewel Sabbag eerder beweerde dat de acteur evenzeer slachtoffer was als zijzelf, komt ze daar nu op terug. Het model zegt dat Kevin Hart de sekstape in scène heeft gezet.