Lewis Hamilton toekomstig teamgenoot van Stoffel Vandoorne?

Mercedes presenteerde vorige week haar Formule E-team waarbij onze landgenoot Stoffel Vandoorne gaat rijden. De kans bestaat echter dat vijfvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton in de toekomst de overstap naar het Mercedes Formule E-team maakt.

Tijdens interviews na afloop van de voorstelling van het Formule E-team liet de Mercedes-motorsportbaas tegenover 'Sky Sports' weten dat hij het met Lewis Hamilton al over de Formule E gehad heeft.

De elektrische tegenhanger van de Formule E kwam tijdens een F1-raceweekend in Shanghai ter sprake toen Hamilton en de Mercedes-motorsportbaas niet vlot in slaap geraakten.

"Toen we allebei in Shanghai moeilijk konden inslapen zagen we de Formule E op tv en keken we er samen naar. We wisselden toen enkele ideeën uit," aldus Toto Wolff.

Hamilton had zich eerder al laten ontvallen dat hij een eventuele toekomstige overstap naar de Formule E wel zou zien zitten. Het feit dat Mercedes nu haar eigen team in de Formule E heeft wakkert die interesse alleen maar aan.

"Lewis is een veelzijdig rijder die interesse heeft in de Formule E. Indien de populariteit van de Formule E verder toeneemt dan zal hij er nog meer voor open staan. Momenteel ligt zijn focus echter nog bij de Formule 1," besloot Toto Wolff.

Indien Hamilton in de toekomst daadwerkelijk de overstap naar de Formule E maakt dan zou hij zeker niet de eerste Formule 1-piloot zijn die dat doet. Eerder gingen hem onder andere Felipe Massa, Pascal Wehrlein en onze landgenoot Stoffel Vandoorne voor.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: