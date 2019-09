Hasselt -

Terwijl we met zijn allen nog genieten van de laatste zomerdagen, maken vzw’s in Vlaanderen zich alweer op voor De Warmste Week in december. De Koning Boudewijnstichting selecteerde dit jaar maar liefst 2033 goede doelen, een recordaantal. Op de lijst staan ook 200 Limburgse vzw’s, waarvan we er vandaag drie voorstellen.