Simon Mignolet voor het eerst over het afscheid van Liverpool en zijn keuze voor Club Brugge

Nu de Champions League echt start voor Simon Mignolet en Club Brugge blikt de best betaalde speler uit de geschiedenis van blauw-zwart voor het eerst terug op zijn uitzichtloze situatie bij Liverpool, waarom hij vandaag niet bij Benfica, maar in Brugge speelt en wat hij heeft met Dany Verlinden. “Dit Club doet in andere landen ook mee voor de prijzen.”