Voor Standard is de wedstrijd van donderdagavond tegen Guimaraes meteen een cruciale. Thuiswinst tegen het vermeende zwakke broertje van de poule is al haast een must. “Maar makkelijk wordt het zeker niet”, zegt David Paas, ex-speler van de Portugese traditieclub. Op zoek naar raakvlakken tussen België en Vitória Sport Clube Guimaraes.