Kroniek van een aangekondigd afscheid: nadat ze vorig jaar de spil was geweest in een hevige vete op de redactie en later een interne mail had uitgelekt, moet ankervrouw Elke Pattyn (39) vertrekken bij VTM nieuws. Al speelt ook een praktische kant: op tafel ligt een plan om te stoppen met de dagelijkse nieuwsuitzending om 13 uur.