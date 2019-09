“Het middenveld staat onder druk, maar ik laat ons niet terugdringen”

Ze heeft naar eigen zeggen haar droomjob beet en we zijn geneigd om dat zonder een zweem van twijfel te geloven, gezien het vuur en de passie waarmee ze haar missie verdedigt. Maak kennis met Els Hertogen (39) uit Hasselt, de nieuwbakken directeur van 11.11.11 - en dat zal u geweten hebben. Want Els wil een scherpe boodschap van solidariteit uitdragen, ook al is dat niet evident in tijden waarin polarisatie ons om de oren slaat.