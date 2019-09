Sommige renners verzamelen zeges alsof het bierviltjes zijn. Remco Evenepoel, amper 19 jaar, is één van hen. Anderen slagen er hun hele carrière met moeite in één wedstrijd van enig kaliber te winnen en daar was Patrick Evenepoel (51) er één van. Zesentwintig jaar geleden was ‘de vader van’ de beste in de GP de Wallonie. Zijn enige zege met naam. Maar wel met een reden: “Ik ben heel content dat ik toen niet aan bepaalde praktijken heb meegedaan. Alleen al voor Remco vandaag.”