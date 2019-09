Onthutste Felice Mazzu begrijpt niet waarom zijn spelers in open val liepen

Kwaad. Maar vooral zwaar ontgoocheld. En onthutst. “Ik begrijp er niks van,” zuchtte Felice Mazzu na de billenkoek in Salzburg. “We wisten hoe de thuisploeg zou spelen, verticaal en snel in de omschakeling. En toch liepen we in de open val”, zei Mazzu, die ook nog aankondigde dat hij een van de volgende dagen met zijn aanvoerder Sebastien Dewaest rond de tafel gaat zitten.