Saoedische olieproductie voor eind september weer op peil

Het Saoedi-Arabische staatsoliebedrijf Aramco produceert in zijn site in Abqaia, die drie dagen geleden het doelwit was van droneaanvallen, weer 2 miljoen vaten aardolie per dag. Het gaat om 41 procent van de output voor de bombardementen. Dat heeft CEO Amin Nasser dinsdagavond gezegd tijdens een briefing in Djedda.