Er werden maar liefst 2033 goede doelen goedgekeurd voor hun deelname aan De Warmste Week 2019. Naast een actie kan je een goed doel van De Warmste Week dit jaar ook steunen door er in december te gaan helpen als vrijwilliger. Dat heeft de VRT dinsdagavond bekendgemaakt.

De Warmste Week is een solidariteitsbeweging die Vlamingen massaal in beweging brengt voor de goede doelen die hen persoonlijk raken. In de week voor kerst, van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december ...