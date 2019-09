Onze chef voetbal Kristof Liberloo was in Salzburg getuige van de afstraffing van KRC Genk. Lees hier zijn analyse na de pijnlijke 6-2-nederlaag.

LEES OOK. Slachtpartij in Salzburg: KRC Genk opnieuw met de billen bloot in de Champions League

Mozartkugels. Je vindt ze in Salzburg overal. In de Spar-supermarkt, bij de betere chocolatier en in het ...