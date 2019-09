Dries Mertens trapt Napoli voorbij Liverpool, Witsel en Hazard laten na Barcelona te kloppen

Titelverdediger Liverpool heeft op de eerste speeldag van de Champions League meteen een nederlaag geleden. Op het veld van Napoli ging het met 2-0 de boot in. Dries Mertens scoorde het openingsdoelpunt. Axel Witsel en Thorgan Hazard lieten met Dortmund aardig wat kansen liggen tegen Barcelona: 0-0.

Dé topaffiche van dinsdagavond in de Champions League ging tussen Napoli en Liverpool. In een redelijk gelijkopgaande wedstrijd kreeg Dries Mertens, in de basis gestart, een enorme kans. Liverpool-doelman Adrian tikte zijn bekeken volley echter met een pantersprong uit de winkelhaak.

Toch kroonde Mertens zich nog tot de grote held in het Stadio San Paolo. De Rode Duivel zette zich tien minuten voor tijd achter de bal voor een strafschop en trapte de bal hard genoeg in de hoek om Adrian niet meer dan een slap handje te gunnen: 1-0. In blessuretijd deed Fernando Llorente er zowaar nog een schepje bovenop met de 2-0. Daardoor telt Napoli net zoals Salzburg drie punten in groep E.

Dortmund laat de kansen liggen om Barcelona te kloppen

Foto: AP

In groep F hielden Dortmund en Barcelona elkaar op 0-0, en daar mochten vooral de bezoekers blij mee zijn. Al in de eerste helft moest Marc-André ter Stegen Marco Reus van de 1-0 houden, in de tweede helft deed hij er nog een schepje bovenop. De Duitse doelman van Barcelona ranselde een penalty van Reus uit zijn doel, én stond ook nog eens pal op de rebound. Bij de thuisploeg begonnen Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basis, bij de Catalanen begon tienersensatie Ansu Fati weer in de ploeg en viel een uit blessure teruggekeerde Lionel Messi in op het uur.

Eerder op de avond hadden Inter en Slavia Praag ook al gelijk gespeeld. Daardoor tellen alle vier teams in groep F na één speeldag één punt.

RB Leipzig is dé winnaar van de avond geworden in groep G. Timo Werner scoorde twee keer op bezoek bij Benfica, waar Haris Seferovic pas vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer lukte. Bij Benfica zat Mile Svilar niet in de selectie. Doordat Lyon en Zenit Sint-Petersburg eerder 1-1 gelijkspeelden, is Leipzig meteen leider.

Valencia wint op veld van Chelsea

Ajax is zijn Champions League-campagne goed begonnen. Een schot van Hakim Ziyech spatte eerst nog op de kruising uiteen, maar even later was het toch raak. Quincy Promes kopte raak op een voorzet van Nicolas Tagliafico. Vlak na rust werkte Edson Alvarez een assist van David Neres tegen de touwen, en op het uur was de match helemaal gespeeld toen Tagliafico een hoekschop van Ziyech hard binnen kopte.

In die andere match in groep H ging Valencia verrassend winnen op het veld van Chelsea. In een saaie partij, waarbij Chelsea-revelatie Mason Mount al vroeg van het veld werd getrapt door Francis Coquelin, brak Rodrigo de ban een kwartier voor tijd. De Braziliaanse Spanjaard liep slim weg bij een vrije trap van Daniel Parejo, en volleyde de bal voorbij Kepa.

Helemaal in het slot kreeg Chelsea vanop de stip nog een uitgelezen kans om zich op gelijke hoogte te hijsen. Ross Barkley, die de bal opgeëist had van Willian, trapte echter onbesuisd over. Michy Batshuayi beperkte zich bij The Blues tot warmlopen, maar viel niet in.