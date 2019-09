‘Temptation’-Pommeline laat hele rug tatoeëren

Pommeline Tillière (25) is alweer een tatoeage rijker. En geen kleintje: de gewezen Temptation Island-deelneemster heeft haar hele rug onder handen laten nemen. Al is het project nog niet helemaal af.

Pommeline kiest voor een tekening van Medusa, een figuur uit de Griekse mythologie die mannen doet verstenen als ze haar aankijken. Of Pommeline zo haar ex-verloofde en collega Fabrizio in het vizier neemt, is niet duidelijk. Wel laat ze momenteel ook een tatoeage van Fabrizio op haar been verwijderen met een laserbehandeling.