Straffe mannen, die coureurs: Tony Martin zit na zware val alweer op de fiets, ondanks pijn hoopt Duitser nog op WK

Tony Martin (Jumbo-Visma) heeft na zijn zware valpartij in de 19e Vuelta-rit de trainingen weer hervat. “Het doet nog pijn, maar ik ben blij dat ik weer op de fiets zit. Hopelijk ben ik zondag hersteld voor het wereldkampioenschap”, postte de 34-jarige Duitser dinsdag op Instagram bij een foto, waarop hij nog met een toegetakeld aangezicht en gehavende arm te zien is.

Zondag maakt Martin in Yorkshire deel uit van het Duitse team voor de eerste editie van het WK gemengde ploegenaflossing. Drie dagen later gaat hij in de individuele tijdrit voor een vijfde wereldtitel.