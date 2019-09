Ouders van Pia over succes van sms-actie: “Het gaat lukken. Dat is zó overweldigend”

De teller staat al op meer dan 704.000. Allemaal mensen die via sms 2 euro hebben gedoneerd voor de kleine Pia. De 1,9 miljoen euro die nodig zijn voor het levensreddende prikje tegen haar zeldzame spierziekte komt zo stilaan in zicht. “We zijn in twee dagen tijd van pure wanhoop naar échte hoop op een mooie toekomst gegaan”, zegt mama Ellen. “Onbeschrijflijk.”