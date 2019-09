Is dit de man die voor 221 miljoen euro ‘oude meesters’ vervalste en zelfs Sotheby’s in de luren legde?

Verkocht in gerespecteerde veilinghuizen, tentoongesteld in de belangrijkste musea ter wereld: minstens 25 vervalste ‘oude meesters’ doen de kunstwereld al twee jaar daveren. Nu zou er een doorbraak zijn in het schandaal. In Noord-Italië is de 61-jarige ‘Lino’ gearresteerd, een onbekende schilder met de kunst van het vervalsen in de vingers.