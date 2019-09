Nog eventjes en het is zover. Dan begint KRC Genk in Salzburg aan zijn derde Champions League-avontuur. Onze chef voetbal Kristof Liberloo sprak in Salzburg met Dimitri de Condé, de technisch directeur van KRC Genk. “Niet verliezen zou fantastisch zijn”, klonk het. “Maar we gaan niet spelen om niet te verliezen, we gaan spelen om te winnen.”