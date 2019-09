De Nationale Loterij opent een eigen winkel in Limburg. Na Antwerpen, Luik, Gent, Oostende, Charleroi en Brussel heeft nu ook Hasselt een Lottery Shop. Nog even in de Koning Albertstraat, maar volgend jaar verhuist de lottowinkel naar Quartier Bleu.

Kansspelfanaten kunnen zich in de handen wrijven, want de Nationale Loterij komt nu ook naar Limburg. “Met de Lottery Shops willen we rechtstreeks in contact komen met onze spelers”, vertelt Jean-François ...