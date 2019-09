Ze behoren tot de grootste en rijkste clubs van de wereld, maar plots heeft Manchester City nog één centrale verdediger...

John Stones (links) is out en wordt centraal achterin wellicht vervangen door Fernandinho Foto: REUTERS

Manchester City moet verdediger John Stones een vijftal weken missen. De 25-jarige Brit liep dinsdag tijdens de training een spierblessure op, zo lieten de Citizens weten.

“Stones geraakte deze morgen geblesseerd. Het is een spierprobleem en hij zal vier tot vijf weken out zijn”, meldde coach Pep Guardiola dinsdag via de Twitter-account van Manchester City.

Guardiola zal de breedte van zijn kern kunnen testen de komende weken, want na het vertrek van Vincent Kompany (en Philippe Sandler) naar Anderlecht viel met Aymeric Laporte ook al een andere verdediger uit, de Fransman staat tot februari aan de zijlijn. Centraal achterin blijft zo alleen nog Nicolas Otamendi over, wellicht wordt Fernandinho daarom een rij achteruit geschoven.

Woensdag begint City aan zijn Champions League-campagne. Het moet op bezoek bij Shakhtar Donetsk in Oekraïne.