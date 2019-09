Zeven op tien te snel aan college in Berkenbos: bestuurster rijdt 77 km/uur in zone 30

Bij een snelheidscontrole aan het college in Berkenbos heeft de politie dinsdagvoormiddag een bestuurster geflitst die in de zone 30 tussen de 77 en 80 km/uur reed. De vrouw zal het mogen gaan uitleggen bij de politierechter. Ze riskeert haar rijbewijs kwijt te spelen. Bij de controles passeerden 106 voertuigen de camera. 73 bestuurders (69%) - onder wie twee truckers - reden sneller dan toegelaten. De meesten reden wel niet sneller dan 40 km/uur.

In de namiddag werd er in de buurt van de Daltonschool in Zolder gecontroleerd ...