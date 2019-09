Wisseltruc draait in de soep op Maaseikse markt

Maaseik -

Een wisseltruc is dinsdagnamiddag helemaal anders uitgedraaid dan de bedriegers hadden gepland. Het duo was even na 13 uur een optiekwinkel in de Bosstraat binnengestapt en vroeg in gebrekkig Engels/Nederlands naar een spuitbus om het brillenglas proper te maken. Omdat ze enkel met een briefje van 200 wilden betalen, kon de opticien niet wisselen. De twee verlieten de winkel en kochten een pakje sigaretten in een krantenwinkel in de buurt. Dat werd betaald met een echt briefje van 200 euro. Meteen na betaling begon de verdachte te discussiëren en vroeg hij zijn briefje van 200 euro terug. De reden: in de Turkse winkel zouden de sigaretten goedkoper zijn. De uitbaatster weigerde dat. De verdachten vertrokken van op de markt in een BMW. De politie is een onderzoek gestart.