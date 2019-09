Een incident in de Brusselse straten van maandag gaat momenteel viraal op sociale media. Op de video is te zien hoe een agent zijn paard een klap verkoopt nadat het dier niet in de pas loopt. “Een schande”, aldus de maker van het filmpje. “Dit is gewoonweg dierenmishandeling. Als we het voorbeeld van deze agent zouden volgen, dan hebben we nog een lange weg te gaan in het bestrijden ervan”, klinkt het. De video werd ondertussen al bijna 3.000 keer gedeeld.