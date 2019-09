TIPS. Surreële juwelen en yoga in een Belgische outfit

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Surreële juwelen



Ook zo’n fan van het Antwerps juweliersduo Wouters & Hendrix (foto)? Dan kan je hun 35ste verjaardag vieren met een bezoekje aan Wonderkamer II: Wouters & Hendrix, een tentoonstelling volledig gewijd aan de twee juwelenontwerpers. In maar liefst drie kamers, gevuld met maar liefst 345 juwelen en kunstwerken van onder meer Salvador Dali, word je ondergedompeld in hun eigenzinnige wereld vol contrasten en trompe l’oeils.

Wonderkamer II: Wouters & Hendrix is te zien vanaf vrijdag 13 september 2019 tot en met zondag 16 februari 2020 bij DIVA, Antwerp Home of Diamonds. Je betaalt 10 euro voor een ticket.

www.divaantwerp.be

Eerste parfum voor J.M. Keune

Haarproducten hebben voor het Nederlandse J.M. Keune geen geheimen meer maar om hun assortiment en kennis te verbreden komen de nazaten van apotheker Jan nu voor het eerst met een mannenparfum op de proppen. Met ‘1992 By J.M. Keune’ bundelt zoon George feilloos aardse topnoten van eucalyptus, kardemon, wortel en vijg in een flesje van 100 milliliter. Gebruik het als geurtje voor een avondje uit of om de geur van de haarproducten van het merk te versterken.

De eau de toilette is te koop bij geselecteerde barbiers en kapsalons. Voor een flesje betaal je 42 euro.

1922.keune.com

Zwanger zonder striemen

Verzorgingsmerk Eucerin heeft een nieuwe, natuurlijke olie ontwikkeld op basis van zonnebloemzaad, jojoba en amandel. Het flesje belooft een betere elasticiteit van de huid en een effectieve aanpak van (zwangerschaps)striemen. Hoe gebruiken? Masseer het product regelmatig in om de bloedcirculatie te stimuleren en de huid wordt elastischer. Geschikt om te gebruiken tijdens en na een zwangerschap.



Verkrijgbaar in de apotheek voor 17,50 euro.

www.nl.eucerin.be

Yoga met een Belgisch tintje



Het Antwerpse merk Yoga By Julz lanceert dit najaar een nieuwe collectie, waarbij de focus op natuurlijke modekleuren licht. Denk aan kaki, bruin, zachtroze en groen. Ontwerpster Julie De Laet viert dit jaar dat haar label drie jaar bestaat en intussen is haar label helemaal ecologisch verantwoord. Voor in het yogacentrum, in de natuur of op je mat thuis.



T-shirts zijn verkrijgbaar vanaf 35 euro, sweaters vanaf 75 euro en een legging is verkrijgbaar vanaf 89 euro.

www.yogabyjulz.com