Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani is geen kandidaat-voorzitter voor sp.a

Mohamed Ridouani heeft beslist om zich geen kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de sp.a. Dat zegt hij aan Belga. Ridouani wil Leuvens burgemeester blijven. “Het is een eer dat zoveel mensen me dit vragen, maar het voorzitterschap impliceert in onze partij dat ik Leuven zou moeten opgeven”, aldus Ridouani.