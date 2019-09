Pletinckx (Zulte Waregem) wordt een speeldag geschorst voor rode kaart op Eupen

Ewoud Pletinckx is er meer dan waarschijnlijk zondag niet bij wanneer Zulte Waregem het in eigen huis opneemt tegen AA Gent. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de verdediger van Essevee een speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro op. Dat is ook de straf die het bondsparket maandag vorderde.

Zaterdag werd Pletinckx rechtstreeks uitgesloten in de uitwedstrijd in Eupen op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League. Op slag van rust gleed Pletinckx als laatste verdediger de Eupense aanvaller Jon Bautista onderuit.

Zulte Waregem had gehoopt op een lichtere straf en weigerde het strafvoorstel van het Bondsparket. De Geschillencommissie gaf de West-Vlamingen ongelijk. In zijn motivering verwijst het tuchtorgaan naar de speeldag schorsing die Yannick Thoelen, de doelman van KV Mechelen, kreeg na zijn rode kaart in Anderlecht. Die overtreding was vergelijkbaar en viel op een gelijkaardig moment.

Tenzij Essevee beroep aantekent, is Pletinckx geschorst voor de thuiswedstrijd tegen AA Gent op speeldag acht. (belga)