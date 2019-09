Dodentol bij schipbreuk toeristenboot in India stijgt tot dertig

Na de schipbreuk zondag van een toeristenboot in het zuidoosten van India, is de dodentol opgelopen tot 30. Dat meldden de autoriteiten dinsdag. Nog steeds zijn 16 mensen vermist.

Het schip, The Royal Vashishta, vervoerde zowat zestig mensen, overwegend Indiase toeristen, over de rivier Godavari naar een picknickplaats nabij Rajahmundry, in de deelstaat Andhra Pradesh. Het botste daarbij tegen een rots, waarna het kapseisde en zonk.

De reddingsoperatie moest maandag even opgeschort worden door de hevige regenval en sterke stroming in de rivier. Sinds dinsdagochtend wordt er weer gezocht naar slachtoffers. Dinsdag vonden de hulpverleners 19 bijkomende lichamen. Na de schipbreuk zondag konden 27 opvarenden zichzelf in veiligheid brengen of gered worden.