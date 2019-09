Twintig doden nadat vrachtwagen van klif rijdt in Filipijnen

Twintig mensen zijn dinsdag overleden nadat hun vrachtwagen van een klif was gereden in het zuiden van de Filipijnen, melden politie en lokale hulpdiensten. Veertien anderen raakten gewond.

Het ongeval vond plaats in de stad T’Boli in de provincie Zuid-Cotabato, ten zuiden van Manila. De slachtoffers waren op weg naar huis na een nachtelijke zwemuitstap in de stad General Santos. Vijftien mensen overleden ter plaatse en vijf anderen overleden in het ziekenhuis, zegt Rolly Aquino, hoofd van het Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, een dienst voor rampenpreventie en -bestrijding.

“De oorzaak van het ongeval moet nog vastgesteld worden, maar hoogstwaarschijnlijk verloor de bestuurder de controle over het voertuig, werkten de remmen niet of waren er problemen met de banden”, legt hij uit in een filmpje op Facebook. In die video is te zien hoe de lichamen op een lijn naast de weg gelegd zijn om geïdentificeerd te worden, terwijl reddingswerkers verder zoeken en slachtoffers in veiligheid brengen. Getuigen vertellen dat enkele slachtoffers van de vrachtwagen sprongen toen die van de klif reed.

Vrachtwagens worden in de provincies vaak gebruikt om inwoners te vervoeren die naar grote gebeurtenissen zoals sportwedstrijden, begrafenissen en huwelijken of om op stranduitstap gaan.