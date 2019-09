Kaap van 100.000 hybride wagens overschreden

De hybride wagens hebben in België de kaap van de 100.000 stuks overschreden. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van statistiekbureau Statbel.

België telde begin augustus 5.889.210 personenwagens, waarvan 1,9 procent hybride wagens (110.984 stuks). De groei van die wagens blijft volgens Statbel aanzienlijk, maar vertraagt (+27,6 procent tussen 2018 en 2019 tegenover +36,5 procent het jaar voordien). Zowat 92 procent van de hybride personenwagens is van het type elektriciteit-benzine.

Het aantal dieselwagens blijft dan weer dalen (-5,9 procent) en zou binnenkort onder de 3 miljoen, net zoals in 2008, kunnen duiken. In 2019 waren er in België 3.005.928 dieselauto’s, of 187.730 minder dan een jaar eerder. Deze daling wordt gecompenseerd door het aantal benzinewagens, dat met 190.662 stuks of 7,6 procent stijgt tot 2.709.604 wagens.

De categorie van de elektrische wagens kent de sterkste groei (+65,9 procent), maar blijft met 15.338 voertuigen in absolute cijfers beperkt. De elektrische wagens vertegenwoordigen slechts 0,3 procent van alle personenwagens.